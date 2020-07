SER: geen biomassa voor energieopwekking

Kort samengevat: gebruik het niet voor energieopwekking, schaf de subsidie op biobrandstoffen af, maar compenseer wel de gedupeerde ondernemingen.

Den Haag

En weer neemt de Sociaal-Economische Raad het voortouw bij een belangrijke wijziging in het klimaatbeleid. In 2013 was het de SER die met het Energieakkoord voor Duurzame Groei de eerste aanzet gaf tot effectief klimaatbeleid. Vorig jaar was het opnieuw de SER die het vervolg opstelde: het Klimaatakkoord. En nu is het weer de SER die de meest emotionerende kwestie oplost die in dat Klimaatakkoord nog onopgelost was gebleven: mogen we biomassa gebruiken voor de productie van energie?

In het advies dat de SER vandaag publiceert, is de grote lijn van het antwoord helder: niet doen. Volgens ..

