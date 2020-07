BKR krijgt forse boete van Autoriteit Persoonsgegevens

BKR biedt na kritiek van de toezichthouder kredietgegevens ook digitaal kosteloos aan. De consumenten kunnen zich identificeren via de banken. Dat die mogelijkheid eerder ontbrak, vindt de stichting geen schending van rechten van consumenten. 'Het blijkt niet duidelijk uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat het überhaupt verplicht is om digitaal inzage te faciliteren', aldus de stichting. Bovendien zou AP zelf op de eigen website consumenten adviseren om bij voorkeur vooral schriftelijk inzage bij instellingen te doen.

Stichting Bureau Krediet Registratie heeft in het verleden verzuimd consumenten digitaal gratis toegang te geven tot hun gegevens in plaats van louter per post. Ook beperkte BKR het aantal gratis inzageverzoeken tot een keer per jaar. Onder meer daarom krijgt de stichting een boete van 830.000 euro.

Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloten. BKR is het oneens met de boete en stapt naar de rechter.

Bovendien gaf de stichting de voorkeur aan afhandeling per post juist vanuit privacyoverwegingen, benadrukt bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van BKR. 'Wij worden door de privacyautoriteit aangesproken op beleid dat juist was bedoeld om de privacy te beschermen.' Bij een schriftelijke aanvraag was er een extra controle op de identiteit van de afzender mogelijk met een kopie van het paspoort, aldus BKR.

BKR beheert gegevens over leningen en betalingsachterstanden. Aan de hand van die gegevens kunnen

kredietverstrekkers bepalen of ze

iemand een lening verstrekken. <