Handzame woondoos

De woning wordt compleet afgemaakt in de fabriekshal in Emmeloord. (beeld Sabine van Wechem)

Een houten woondoos van drie verdiepingen die je in één beweging op een dieplader takelt.



Emmeloord

In geen enkel land is woningbouw zo tot kunst verheven als in Nederland, zegt Jeroen Oost (38) van Startblock in Emmeloord. Van de tekentafels van architecten dwarrelen steeds nieuwe ontwerpen en bouwconcepten. Je haalt je dus elke keer een heel circus op de hals van stempeltjes halen bij allerlei commissies en ambtenaren, weet hij als projectontwikkelaar en zoon van een aannemer. ‘Daarmee ben je zo jaren verder. Zo komen we nooit aan de 900.000 woningen die Nederland er in 2030 bij wil hebben.’

Op industrieterrein Nagelerweg in Emmeloord hebben ze het over een andere boeg gegooid. Voor de deur staat de oplossing al ..

