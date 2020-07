Het kabinet kan aan de slag met pensioenhervorming

Het kabinet kan de grote hervorming van het pensioenstelsel starten. De FNV is als laatste akkoord gegaan met de plannen. Daardoor wordt ook de stijging van de AOW-leeftijd vertraagd, komt er een vroegpensioen voor zware beroepen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Den Haag

Zaterdag stemde het zogenoemde ledenparlement van de FNV in met de uitwerking van het pensioenakkoord. Twee weken geleden werd een stemming door de 105 leden van dat ‘parlement’ nog gefrustreerd door een paar kritische leden. Bij de online-vergadering logden zij opzettelijk niet in waardoor het minimumaantal aanwezige ‘FNV-parlementariërs’ dat vereist is voor een geldige stemming, het quorum, niet werd gehaald.

Dankzij de versoepeling van de coronaregels kon het 105-koppige gezelschap zaterdag live bij elkaar komen om te stemmen. Bij deze tweede vergadering was geen quorum meer nodig bij de stemming.

De instemming van de FNV met de pensioenhervorming is belangrijk, omdat zij met werkgevers de pensioenfondsen besturen die vernieuwin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .