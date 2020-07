Krapte dreigt op markt voor vakantiewoningen

Nijmegen

Op de markt voor vakantiewoningen dreigt krapte te ontstaan. Het beschikbare aanbod is in een jaar tijd met meer dan een kwart gedaald, meldt makelaarsvereniging NVM.

Vorig jaar zijn er 4300 vakantiewoningen verkocht door NVM-makelaars. Dat is 5,6 procent minder dan in het recordjaar 2018. 'De markt voor recreatiewoningen heeft in 2019 op volle toeren gedraaid en we zien in de eerste maanden van 2020 eigenlijk hetzelfde beeld', zegt voorzitter Onno Hoes van de NVM. 'We zien dat een redelijk omvangrijke groep consumenten nog steeds weinig alternatieven heeft om hun gespaarde vermogen elders zonder al te veel risico te investeren. Daarnaast is het in deze coronatijd aantrekkelijk om een tweede woning te bezitten voor vakanties', aldus Hoes.