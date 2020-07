Begonnen én ontslagen aan de keukentafel. ‘Ik schaamde me’

Werkenden met tijdelijke contracten zijn de eersten waarvan werkgevers afscheid nemen in de coronacrisis, soms nog voordat ze aan hun baan zijn begonnen. De vrees is dat de crisis alleen maar tot meer flexibele contracten zal leiden.

Pr-manager Martine Peeters had haar eerste en laatste werkdag via Google Hangout. Half april begon ze vanaf haar keukentafel aan de droombaan waarvoor ze vóór het uitbreken van de coronacrisis ontslag had genomen bij haar vorige werk. ‘Als ik die eerste maand maar doorkom’, dacht ze nog. Maar na twee weken proeftijd kwam een berouwvol telefoontje van haar nieuwe baas. ‘Ik schaamde me en dacht: nu ben ik werkloos.’

Peeters is zeker niet de enige die tijdens de coronacrisis haar baan verloor. Ondanks het uitgebreide steunpakket van het kabinet, waarmee 2,1 miljoen banen overeind worden gehouden, nam het aantal werkenden de afgelopen drie maanden met 201.000 af. De sterkste daling die het Centraal Bureau voor de Statistiek ooit noteerde. Bij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .