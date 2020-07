BAM negatieve uitschieter op Damrak

Amsterdam

Bouwbedrijf BAM was donderdag de grote verliezer op de aandelenbeurs in Amsterdam, nadat de onderneming een winstalarm gaf en aankondigde internationale activiteiten te beëindigen. Over het algeheel was de stemming juist opperbest, na een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. Dat zorgde ook elders in Europa voor groene koersenborden. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent hoger op 570,75 punten. De MidKap won 1,2 procent tot 765,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 2,8 procent aan. In de VS kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij, exclusief de landbouw. Dat is meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat tot optimisme stemt over het economisch herstel. Daar staat tegenover dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger was dan waarop werd gerekend. BAM verloor ruim 13 procent en was veruit de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Sterkste stijger in de MidKap was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een plus van 5,4 procent. In de AEX stond staalconcern ArcelorMittal bovenaan met een winst van 5,5 procent.