Winst Hema meer dan gehalveerd

De nettowinst, het bedrag onder de streep, maakt Hema nog niet bekend, maar dat die fors lager zal liggen, is wel zeker. Dat komt onder meer door de enorme rente die Hema moet betalen over 750 miljoen euro aan leningen die het bedrijf al jaren als een molensteen om de nek hangen.

Amsterdam

De winst van Hema is over het eerste kwartaal van 2020 meer dan gehalveerd, naar eigen zeggen door de coronacrisis. Het bedrijf maakt een turbulente periode door. Donderdag werd bekend dat de overname door schuldeisers definitief rond is.

In de eerste drie maanden van 2020 maakte Hema 18 miljoen euro winst, 63 procent minder dan in dezelfde periode van 2019. Het gaat hier om de zogeheten operationele winst: het bedrag vóór rente en afschrijvingen. Door de coronacrisis moesten tweehonderd buitenlandse winkels van Hema maandenlang dicht, en vielen medio maart verkopen in Nederland vrijwel stil. Sinds half mei herstelt Hema snel.

De schuld leidde er in juni toe dat het bedrijf in buitenlandse handen viel.

