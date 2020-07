Bouwbedrijf BAM stopt activiteiten in buitenland

Met de amputatie van BAM International, een tak met 1600 medewerkers van wie 600 in vaste dienst, wil de bouwer zijn verliezen en risico beperken. Donderdag kondigde BAM een verlies van 130 tot 150 miljoen euro aan over de eerste helft van dit jaar.

Amsterdam

Het grootste Nederlandse bouwbedrijf, Koninklijke BAM Groep, stopt met zijn buitenlandse avonturen.

Tot de verbeelding sprekende opdrachten als de bouw van het Museum van de Toekomst in Dubai, een haven in Canada en de drinkwatervoorziening in Sierra Leone worden niet meer aangenomen. Alle lopende buitenlandse projecten worden wel afgemaakt.

In Nederland draaide BAM het afgelopen half jaar vrij goed, ondanks de coronacrisis. In het buitenland was dat anders. In België, Ierland en Groot-Brittannië werden veel bouwplaatsen op last van de overheid gesloten.

In een toelichting noemde interim-directeur Frans den Houter het afkappen van de bezigheden buiten de Europese thuismarkten 'pijnlijk, maar noodzakelijk. Dit is hard ..

