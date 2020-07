AEX-index sluit dag met kleine plus

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uitgegaan. Elders in Europa leverden graadmeters in. Een verrassend sterke toename van de Duitse winkelverkopen in mei bood enige steun aan de handel. Verder reageerden beleggers op de eerste handelsdag van het nieuwe kwartaal op ontwikkelingen rond de coronapandemie. De AEX-index sloot met een winst van 0,5 procent op 562,67 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 756,60 punten. Londen en Parijs sloten tot 0,2 procent lager, Frankfurt zakte 0,4 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was in de AEX de sterkste stijger met een winst van 1,9 procent. Staalconcern ArcelorMittal, dat eerder op de dag nog profiteerde van beter dan verwachte Chinese industriecijfers, zakte in het slot van de handel weg. Het aandeel verloor 0,5 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize was met een min van 1,6 procent hekkensluiter.

Prosus daalde een fractie. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg de belangrijkste gegadigde in de overnamestrijd voor de advertentietak van internethandelaar eBay, waar het Nederlandse Marktplaats deel van uitmaakt.