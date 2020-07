Met geboorteverlof voor partners geeft de overheid een ‘krachtig signaal’. Maar gaan vaders nu meer doen thuis?

Partners kunnen sinds woensdag vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Het moet ertoe leiden dat ouders de taken thuis eerlijker verdelen en arbeidsdeelname van vrouwen stijgt.

Laurens Delft met zijn zwangere vriendin in de kinderkamer. (beeld Jiri Büller)

Amsterdam

Jarenlang wilde de overheid niet bij jonge ouders aan de keukentafel gaan zitten. Wie, wanneer voor de kinderen zou zorgen, moest onderling worden uitgevochten. Verschillende pogingen van Brussel om er invloed op uit te oefenen, werden door opeenvolgende kabinetten geblokkeerd. Inmiddels is duidelijk waartoe dat heeft geleid: ouders vallen terug in traditionele rolpatronen. Na de eerste verjaardag van een kind werkt 67 procent van de moeders in deeltijd. De arbeidsdeelname van mannen blijft vrijwel onveranderd.

Dat moet anders, vindt het kabinet. Begin dit jaar breidde dat het geboorteverlof al uit van twee naar vijf dagen. Sinds 1 juli kunnen partners vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van het salaris. ‘Een vermindering ..

