Airbus en easyJet schrappen duizenden banen als gevolg van de coronacrisis

Volgens topman Guillaume Faury van Airbus zijn verstrekkende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de onderneming gezond de nieuwe realiteit tegemoet kan. Airbus wil onder meer een vrijwillige vertrekregeling opzetten, vervroegd pensioen aanbieden en mensen langdurig in deeltijd laten werken om de gevolgen te beperken. Aflopende tijdelijke contracten worden niet verlengd. Desondanks sluit het bedrijf gedwongen ontslagen niet uit.

De activiteit bij de tak die commerciële vliegtuigen bouwt, lag de afgelopen maanden 40 procent lager als gevolg van het virus. De vraag naar vliegreizen zakte daardoor in en luchtvaartmaatschappijen annuleerden bestellingen of schoven de leveringen daarvoor op de lange baan. Airbus voorziet dat de luchtvaartsector pas in 2023 weer op het niveau van vorig jaar zit. Ook bij easyJet verdwijnen duizenden banen. De prijsvechter had eind mei al gewaarschuwd dat er fors banenverlies aan zat te komen vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus. Meer dan zevenhonderd piloten die vanuit het Verenigd Koninkrijk werken verliezen waarschijnlijk hun baan bij easyJet, ongeveer een derde van het totaal aantal vliegers van de maatschappij in het land.

De Britse pilotenvakbond Balpa zei geschokt te zijn over de omvang van het banenverlies. Het bedrijf had eerder gezegd het personeelsbestand met maximaal 30 procent terug te willen brengen, ofwel ongeveer 4500 arbeidsplaatsen. <