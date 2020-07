'PLUS doet minst aan verbetering mensenrechten'

Supermarktketen Lidl werkt van de vijf grootste Nederlandse supermarktketens het hardste aan een beter mensenrechtenbeleid, supermarkt Plus is de achterblijver. Dat blijkt uit een ranglijst van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

Den Haag

Oxfam Novib beoordeelt sinds 2018 jaarlijks de vijf grootste Nederlandse supermarktketens - Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, PLUS - op hun mensenrechtenbeleid voor arbeiders, kleine boeren en vrouwen in ontwikkelingslanden. Ook hun transparantie over dit beleid wordt beoordeeld.

‘Supermarkten hebben de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Dat begint met een goed beleid vastleggen’, zegt Charlotte Vollaard, mensenrechtenexpert Oxfam Novib. ‘In dit beleid moeten ze onder andere aangeven dat ze zich aan de VN-richtlijnen voor mensenrechten en bedrijfsleven houden.’

Supermarkten moeten vertellen waar, door wie en onder welke omstandigheden hun ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .