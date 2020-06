Meer biomassa maken kán

Het Klimaatakkoord voorzag een verdubbeling van de biomassa in Nederland, maar dat blijkt te optimistisch.

De biomassacentrale in Moerdijk. Nederland kan meer biomassa produceren, maar een verdubbeling zit er niet in. (beeld anp / Robert vos)

Een verdubbeling zou ten koste gaan van de duurzaamheid, blijkt uit een 'routekaart’ over de biomassa, die mogelijkheden ziet voor biogas en suikerbieten.

Amsterdam

Nederland kan veel meer biomassa produceren dan nu, maar een verdubbeling, zoals werd gehoopt, zit er niet in. Nu nog wordt er jaarlijks 30 miljoen ton biomassa van eigen bodem geoogst. Dat kan omhoog naar 40 miljoen ton in 2030 zonder de duurzaamheid geweld aan te doen. Ook de productie van hout kan nog flink omhoog.

Dat blijkt uit de Routekaart Nationale Biogrondstoffen die maandag is aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Om het rapport was gevraagd in het Klimaatakkoord dat vorig jaar tot regeringsbeleid werd verheven. Vo..

