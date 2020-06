Amsterdam eindigt met kleine winst

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een zeer kleine winst gesloten, waarmee het verlies van eerder op de dag werd weggepoetst. Ook elders in Europa zaten de graadmeters in de lift. Beleggers schoven de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen en doden door het virus in de wereld even aan de kant. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 560,16 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 747,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 1,3 procent.

ABN Amro was koploper in de AEX met een plus van 4,4 procent. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was Unilever met een verlies van 2,5 procent na een adviesverlaging door UBS. Het levensmiddelenconcern kondigde aan dit jaar geen reclames meer te plaatsen op Facebook, Instagram en Twitter vanwege de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media in de VS.

In Parijs klom Airbus 2,4 procent. De Europese vliegtuigmaker verlaagt de productie en de leveringen met 40 procent en schrapt de komende twee jaar duizenden banen vanwege de luchtvaartcrisis.