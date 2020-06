Bedrijfsprofiel: Anderhalf miljoen knoopjes in Perzische tapijten

Bijna was Reza Yaghubi computerprogrammeur geworden. Maar uiteindelijk vestigde de Iraanse vluchteling zich als tapijtenboer in Amersfoort.

Hij heeft geen dag spijt gehad: Perzische tapijten zijn een kunstgenre op zich.

Amersfoort

Het is dat Reza Yaghubi niet gelovig is, anders had hij die oudjaarsdag van 1985 een schietgebedje gedaan toen de mededeling van de gezagvoerder door het vliegtuig klonk: landen op luchthaven Atatürk was niet mogelijk door de hevige sneeuwval in Istanbul. De 31-jarige zoon van een tapijtenhandelaar uit Tabriz zag de blikken van medepassagiers verstarren die bij het verlaten van het Iraanse luchtruim nog van blijdschap hadden geapplaudisseerd. Straks moeten we terugvliegen naar Iran, piekerde de vluchteling, en dan begint de ellende.

Yaghubi was net een paar weken vrij uit de gevangenis, vijf jaar nadat de politieke activist voor het eerst was gearrest..

