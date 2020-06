Klacht aardappeltelers tegen reclame Lidl

Dronten

Een slogan van supermarktketen Lidl, die claimt met een actie aardappeltelers te steunen tijdens de coronacrisis, is bij een groep aardappeltelers slecht gevallen. Ze wijzen erop dat de algehele inkoopprijzen van aardappelen door de coronacrisis onder de kostprijs liggen, dus dat van echte steun geen sprake is. De gewraakte claim stond onder andere op een folder van Lidl voor zogeheten 'benefriet'. Dat zijn frietaardappelen die eigenlijk bedoeld waren voor de horeca, maar door de coronacrisis onverkocht bleven.

Lidl is 'onaangenaam verrast' door de klacht. 'De insteek van de actie van Lidl is enkel en alleen geweest om onze telers te helpen, nu er zo veel overschotten van zogenaamde patataardappelen zijn als gevolg van corona', reageert een woordvoerder. Het bedrijf stelt dat de actie is opgezet in goed overleg met telers en het verpakkingsbedrijf Quik’s Quality Potatoes waaraan zij leveren. <