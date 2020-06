Amsterdamse beurs toont enig herstel

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst de handel uit gegaan. Elders in Europa vertoonden de beurzen ook enig herstel na de zware verliezen woensdag. Beleggers verwerkten verder cijfers uit de Verenigde Staten, waar in sommige staten het aantal coronabesmettingen weer sterk toeneemt. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger, na 3 procent verlies een dag eerder. De MidKap sloot een fractie hoger. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1 procent. Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat cijfer is voor de tweede week op rij hoger dan in doorsnee geraamd. Tegelijkertijd werd bekend dat het aantal orders voor duurzame goederen in mei sterk opleefde.