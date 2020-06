Robot messcherpe aspergesteker

Arno van Lenkveld denkt met de aspergerobot het antwoord te hebben gevonden op de ingewikkelde zoektocht naar arbeidskrachten die asperges willen steken. ‘Gedoe met arbeiders op het erf, daar had ik geen zin in.’

Grashoek

In dit verhaal vanaf een Limburgs aspergeveld komt geen teler voor. Ook geen seizoensarbeiders. Wel een octrooigemachtigde en wat technische jongens. De hoofdrol is voor AvL Compact S1560, een tot de tanden bewapende aspergerobot. Een machine die met twaalf messen in potentie het werk van evenveel (Oost-Europese) aspergestekers kan overnemen. De robot is het antwoord op de almaar ingewikkelder zoektocht naar arbeidskrachten die bereid zijn voor dag en dauw asperges te steken. Het tekort ontstond niet in de cor..

