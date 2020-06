Flinke winst Aegon op groen Damrak

Aegon was dinsdag duidelijk de uitblinker op een groen Damrak. De beurswaarde van de verzekeraar werd vooruitgeholpen door een positief analistenrapport. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Beleggers trokken zich op aan beter dan verwachte cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone. Ook bemoedigende berichten over het in stand blijven van de handelsdeal tussen grootmachten China en de Verenigde Staten gaven de handel een impuls.