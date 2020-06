Wie zoet is, krijgt steun van de staat

BORN - Exterieur van VDL Nedcar in Born. Door de staking bij VDL Nedcar is de productie van de autofabriek in Born volledig stil komen te liggen. ANP ROB ENGELAAR (beeld anp / rob Engelaar)

Gaat dat ook gebeuren?

Amsterdam

De coronacrisispetitie van de publicisten Jeroen Smit, Marcia Luyten en Ewald Engelen is al 17.389 keer ondertekend. Hoofdboodschap van het eind april in de Volkskrant gepubliceerde manifest: bedrijven die alleen op aarde zijn om geld te verdienen, moeten we in de coronacrisis niet willen steunen. Dat soort bedrijven heeft geen bestaansrecht.

De duizenden steunbetuigingen geven aan hoe groot de boosheid in Nederland is. De al jaren oplopende onvrede over grote bedrijven – denk: dividendbelasting, denk: topinkomens – is met de coronacrisis tot een uitbarsting gekomen. De vele critici hopen dat het deze keer écht anders wordt. Elke grote crisis is immers een kans op verandering.

Maar toch was..

