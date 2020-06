'Supermarktomzet 2,9 miljard hoger'

Zaltbommel

De verkopen van de Nederlandse supermarkten lopen mede door de coronacrisis flink voor op de verkopen van vorig jaar rond deze tijd. Onderzoeksbureau IRI verwacht een totale omzetgroei van 7,2 procent voor 2020, wat voor de supers 2,9 miljard euro extra omzet betekent. De supermarkten hebben dit jaar tot de eerste week van juni al een plus van ruim 9 procent behaald. Deskundigen van IRI denken dat ook in de aankomende zomerperiode het groeicijfer nog relatief hoog zal liggen, aangezien er meer mensen dan vorig jaar hun vakantie in Nederland zullen vieren. De onderzoekers verwachten dat de groei daarna minder zal worden. <