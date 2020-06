Europese beurzen sluiten in de min

Amsterdam

De Europese beurzen zijn maandag met verliezen geëindigd. Beleggers bleven zich zorgen maken vanwege de sterke stijging van het aantal wereldwijde coronabesmettingen in het afgelopen weekeinde. Dat leidt tot zorgen over het economische herstel. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 565,07 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 751,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in. Verzekeraar NN Group ging aan kop in de AEX met een winst van 2,8 procent. ArcelorMittal verloor 0,1 procent. De staalmaker overweegt volgens de Britse zakenkrant Financial Times een verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada om de schuld van het bedrijf te verlagen. De grootste daler was chiptoeleverancier ASMI met een verlies van 2,3 procent. In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste daler met een min van 4,5 procent. De Franse overheid heeft er bij Air France op aangedrongen de binnenlandse vluchten te schrappen als onderdeel van het steunpakket. Financieel dienstverlener Intertrust deed het met een plus van 1,9 procent het best.