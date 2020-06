Boer mag meer mest uitrijden

Amsterdam

Dit is de uitkomst van een stemming in het Europese Nitraatcomité, een orgaan dat zwaarwegende adviezen geeft aan de Europese Commissie. De beschikking gaat over dit jaar en 2021, maar liet lang op zich wachten door aanvullende vragen over de mestproblemen die in Nederland spelen. Hierdoor verkeerden veel veehouders in onzekerheid, omdat ze het risico liepen dit voorjaar al te veel mest over hun land te hebben uitgereden.

Na de vorig jaar ontstane stikstofcrisis, en de onder boeren weinig geliefde maatregelen die nodig zijn om daaruit te komen, kon minister Schouten (Landbouw) het er niet bij hebben dat veehouders beperkt zouden worden in de hoeveelheid mest die zij mogen uitrijden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .