Een coronaproof schillenzeepje

Deze winter kwam het bedrijf met handzeep. De timing kon haast niet beter.

Den Haag

Nee, ze hebben geen paranormale gaven bij Seepje. En ze zitten ook zeker niet in het ‘Chinese complot’. Het is puur toeval dat het was- en poetsmerk vlak voor het uitbreken van de coronacrisis zijn eerste lijn met natuurlijke handzeep lanceerde. Daardoor kon Nederland de afgelopen weken het virus te lijf met de schillen van de Sapindus mukorossi.

In hun ‘washok’ in Den Haag, zoals oprichters Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies hun kantoor noemen, is de rust inmiddels weergekeerd. Maar die eerste dagen waren heftig, vertelt

Gabriëlse, die tot spreekbuis is gebombardeerd omdat Loggies niet van interviews geven houdt. Terwijl..

Da..

