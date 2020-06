‘Als eigenaar Hema weer in schulden steekt, stap ik op’

Er heerst opluchting in de directiekamer van Hema, zegt topman Tjeerd Jegen. Het bedrijf viel deze week weliswaar in buitenlandse handen, maar de enorme schuldenberg is verkleind.

Tjeerd Jegen: ‘Een bedrijf zoáls Jumbo, dat is een heel goede overnamekandidaat.’ (beeld anp / Bart Maat)

Waar ligt de toekomst voor het oer-Hollandse concern?

Amsterdam

Hema’s schuldeisers kregen deze week het bedrijf geheel in handen, in ruil voor vermindering van Hema’s torenhoge schulden. Nu is het zoeken naar een nieuwe eigenaar voor de lange termijn, zegt Hema-bestuursvoorzitter Tjeerd Jegen. Wie zou een goede kandidaat zijn?

Het was een turbulente week voor u: buitenlandse schuldeisers – merendeels Amerikanen – verwierven alle aandelen van Hema, de huidig eigenaar Marcel Boekhoorn verliest 115 miljoen euro, en Hema’s schuldenlast daalt van 750 naar 300 miljoen euro. Hoe is de sfeer nu in de directiekamer?

‘Blij, positief, opgelucht vooral. In de 5,5 jaar die ik hier nu zit, heb ik Hema’s schuldenl..

