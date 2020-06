FNV beslist later over pensioenen

Vakbond FNV heeft het besluit over de herziening van het pensioenstelsel voor zich uitgeschoven. Volgens een deel van het ledenparlement is er onvoldoende tijd geweest om een 'weloverwogen afweging' te maken.

Amsterdam

Zonder steun van de grootste vakbond van het land wordt de invoering van een nieuw pensioenstelsel vrijwel onmogelijk. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde na groen licht van FNV juist de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel vrijdag naar de Tweede Kamer sturen.

Zaterdag 4 juli komt het 105-koppige ledenparlement van FNV opnieuw samen om over de uitwerking van het pensioenakkoord te stemmen. Dat is na de ingang van het zomerreces. Koolmees toonde zich geïrriteerd over de vertraging. 'Het is best frustrerend dat het nu gaat over procedures', zei de bewindsman vrijdag. 'Het risico op vertraging is wel aanwezig nu.' Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het spijtig dat de uitwerking van het pensioenakkoord wordt uitgesteld.

'Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen', verklaarde Han Busker, voorzitter van FNV. Vrijdag werd duidelijk dat te weinig mensen waren ingelogd om deel te nemen aan de vergadering, die met het oog op het coronavirus digitaal werd gehouden.

Doordat het vereiste minimumaantal niet meedeed, zou een stemming niet bindend zijn. Volgens Busker is de vergadering nu gebruikt om vragen over het akkoord te beantwoorden. Dat het quorum niet werd gehaald, kwam doordat leden bewust niet hadden ingelogd bij de vergadering. Dit deel van het ledenparlement eiste dat er een fysieke bijeenkomst zou zijn en wilde meer details over het nieuwe stelsel. Bij sommige leden speelden aan het begin van de vergadering ook technische problemen, zoals haperende audio.

compensatie

Een andere vakbond, VCP, gaf eerder deze week nadrukkelijk geen goedkeuring voor het pensioenplan, maar zei ook geen 'nee'. Er zijn nog te veel zorgen over de vorm van compensatie voor mensen bij wie een pensioengat ontstaat door de overgang naar een nieuw stelsel. Ook bij FNV-leden leefden die zorgen. Daar kwam bij dat het ledenparlement wel heel kort na het sluiten van een akkoord in de 'polder' moest stemmen. Werkgevers, vakbonden en politiek kwamen pas vorige week vrijdag tot overeenstemming, na een jaar vol overleg. Aan het vorig jaar gesloten pensioenakkoord gingen ook jaren vol onderhandelingen vooraf. <