Dirk van den Broek verlaagt prijzen

Dirk van den Broek gaat de prijzen van bijna duizend producten blijvend verlagen. Dat maakte de supermarktketen vrijdag bekend via een live-uitzending op Facebook. De omvang van het prijsvoordeel verschilt per product, aldus een woordvoerster. Aan de producten van A-merken, verse groenten en fruit, brood en vlees komt in de loop van komende weken een nieuw prijskaartje te hangen.

Velsen-Noord

Dirk haalt de coronacrisis aan als de motivatie om prijzen neerwaarts aan te passen. 'Juist in deze tijd is het voor mensen heel belangrijk om voordelig boodschappen te kunnen blijven doen', aldus directeur Marcel Huizing. De supermarkt heeft verder geen eenduidig antwoord op de vraag of de actie een prijsoorlog met concurrenten zal ontketenen. 'Ik weet niet of we hiermee dat gaan veroorzaken', zegt een woordvoerster. Ze benadrukt dat het wel om een campagne gaat die lang duurt. 'De prijzen blijven laag.'

Stijgende prijzen bij supermarkten kwamen vorige week in het nieuws. Volgens prijsvergelijker IPV Data werden veel meer producten bij Albert Heijn in de voorbije weken duurder vergeleken met het aantal artikelen dat in prijs daalde. Dit gebeurde vooral bij A-merken. Bij andere supermarkten was het aantal prijsverhogingen en -verlagingen meer in balans.

Jumbo laat in een reactie weten dat supermarkten vaker prijzen verlagen en verhogen. 'Dat is de praktijk van alledag.' Albert Heijn benadrukt eveneens dat prijsveranderingen bij het vak horen. 'Ook Albert Heijn verlaagt met regelmaat de prijzen.'