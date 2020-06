Staking bij Tata Steel treft staalproductie

IJmuiden

Personeel van Tata Steel staakt sinds donderdagavond 22.00 uur. De actie heeft directe gevolgen voor de ijzer- en staalproductie. De stakers voeren normaal werkzaamheden uit om de grondstoffen, zoals ijzererts, vanaf de kade via transportbanden richting de hoogovens te begeleiden. Daar wordt het ijzererts verhit tot vloeibaar ijzer om er vervolgens staal van te maken in de staalfabriek. Vakbond FNV wil de druk verder opvoeren op de directie van Tata Steel. ‘Ze maakt geen enkele beweging. Ze gaat op geen enkele eis in’, aldus bestuurder Roel Berghuis. Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf, waarbij honderden banen verloren gaan. <