Europese beurzen op beperkt verlies

Amsterdam

De Europese beurzen gingen donderdag met beperkte verliezen de dag uit. Beleggers lijken zich toch weer zorgen te maken om het herstel van de economie en de opleving van het coronavirus in onder meer delen van de Verenigde Staten. De omvang van het opkoopprogramma van de Bank of England viel tegen en het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor steun, was hoger dan verwacht. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent lager, de MidKap 0,6 procent. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,8 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam (min bijna 6 procent). Ook financiële instellingen kregen een tik. Verfbedrijf AkzoNobel was koploper (plus 2 procent). Technologiegroep TKH stond in de MidKap bovenaan (winst 6,3 procent). Het bedrijf gaat snijden in de kosten vanwege de coronapandemie en neemt daarvoor een eenmalige last van 3 tot 5 miljoen euro. TKH kampt vooral bij zijn divisies industrie en bouwoplossingen met teruglopende inkomsten door lockdowns in Frankrijk, Italië en de VS. In China is de bedrijvigheid van de onderneming weer goeddeels op peil.