‘Sprinkhanen’ KKR kopen nu ook Roompot

Roompot-huisjes in Cadzand. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Goes

Daarmee slaat KKR opnieuw een slag, net nu de politiek steeds harder om maatregelen roept sinds Hema in de gevarenzone zit. Hema was een van de bedrijven waarvan KKR ook enige tijd eigenaar was, samen met Vendex en Bijenkorf. KKR verdiende er tussen de 5 en 7,5 miljard euro aan, een winst van 100 tot 200 procent op de investering.

Een van de spectaculairste aankopen van KKR in Nederland was drie jaar geleden de aankoop van de margarinedivisie van Unilever voor 6,8 miljard euro. Vorig jaar kocht KKR nog softwarebedrijf Exact.

KKR werd berucht in 1986 door de met schulden gefinancierde overname van tabaks- en levensmiddelengigant RJR Nabisco. Deze overname zou al gauw het modelvoorbeeld worden van de onverzadigbare hebzucht van topmanage..

