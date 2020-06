Doek zakt een eindje voor Nedcar

Waar vindt de Limburgse autobouwer in coronatijd nieuwe orders?

Born

Hoe vaak kan een feniks uit zijn as herrijzen? Vaak, luidt het antwoord als VDL Nedcar tot voorbeeld strekt. De autofabriek in Born zag sinds de oprichting in de jaren zestig een reeks autofabrikanten komen en gaan: eerst Daf, toen Volvo, vervolgens Mitsubishi. In 2012 leek het doek definitief te vallen, tot de Brabantse ondernemer Wim van der Leegte de bijna failliete boedel overnam voor 1 euro, de fabriek ombouwde tot een hypermoderne productielocatie en BMW als grote klant binnenhaalde voor de productie van Mini’s, een van de merken van BMW.

Weer had Nedcar het overleefd. Sterker, de fabriek floreerde als nooit tevoren: de Mini was razend populair, jaarlijks steeg..

