CPB: economische klap corona pakt ongelijk uit

Den Haag

Hoe treft corona de Nederlandse economie?

De goede start van 2020 wordt door corona totaal onderuitgehaald. Tussen eind februari en eind april is de bedrijvigheid met 10 tot 15 procent afgenomen, aldus het CPB dinsdag in een nieuwe voorspelling. Voor heel 2020 verwacht het CPB een krimp van 6 procent. Vanaf de zomer herstelt de economie zich geleidelijk en volgend jaar groeit de economie weer met 3 procent. Maar daarmee draait de economie eind volgend jaar nog steeds minder hard dan voor de crisis. De werkloosheid stijgt hierdoor tot 7 procent in 2021. Bij dit alles gaat het CPB ervan uit dat de COVID-19-pandemie niet opnieuw opleeft en nieuwe beperkingen niet nodig zijn.

En wat als het tegenzit?

Het CPB heeft drie alternatieve scenario’s op een rij gezet. De meest sombere ga..

