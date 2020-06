Dat winkelketen HEMA van eigenaar wisselt, zal op het personeel van HEMA geen invloed hebben. Topman Tjeerd Jegen zegt in een toelichting op de overname door investeerders dat met de nieuwe eigenaren is afgesproken dat er geen consequenties zijn voor winkels, werkgelegenheid en strategie.

Amsterdam

Om te kunnen groeien is geld nodig. Jegen benadrukt dat het geld dat HEMA verdient, ook voor HEMA behouden blijft. Zo is er de afspraak dat er geen dividend uitgekeerd zal worden aan investeerders. Jegen heeft naar eigen zeggen ook positieve reacties gehad van medewerkers die hij zo veel als mogelijk bij het proces heeft proberen te betrekken. Ook Marcel Boekhoorn die in 2018 HEMA overnam, is volgens Jegen blij voor het winkelbedrijf, al leeft bij de investeerder ook de grote teleurstelling dat HEMA zonder hem verder zal gaan. De strategie van Boekhoorn was om het merk HEMA via samenwerkingsverbanden en verdere internationale uitbreiding te verstevigen.

belangrijke stap

Volgens het winkelbedrijf betekent de overeenkomst met de schuldeisers dat obligatiehouder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .