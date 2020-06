Meer keuze verweduwde in nabestaandenpensioen

De partner van een overleden werknemer kan in de toekomst bij het pensioenfonds van zijn levensgezel kiezen voor een levenslange uitkering of een paar jaar het jaarsalaris van de overleden partner.

Den Haag

Dit hebben de vakbeweging, werkgevers en het kabinet afgesproken als onderdeel van de grote pensioenhervorming. In Den Haag wordt al jaren gesproken over modernisering van het nabestaandenpensioen. Nu krijgt de achterblijvende partner vaak een karige of geen uitkering. Daardoor worden jaarlijks duizenden verweduwden geconfronteerd met een enorme inkomensachteruitgang.

Nederland telde in 2018 bijna 120.000 mannen en vrouwen van wie dat jaar een partner overleed die jonger was dan 65 jaar. Vorig jaar was sprake van het beperken van het nabestaandenpensioen tot vijf jaarsalarissen. Dat voorstel is nu een keuzemogelijkheid geworden.

Een vernieuwing is dat het nabestaandenpensioen voor werkenden helemaal een verzekering wordt. Nu is het nabestaandenpensioen vaak een mix van een verzeke..

