Minimumloon voor zzp'ers van de baan

De wet die een minimumtarief voor zelfstandigen zou moeten regelen, is van de baan. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag in een brief aan de Kamer. De regeling brengt te veel administratieve lasten met zich mee.

Den Haag

Het minimumuurtarief van 16 euro was onderdeel van het regeerakkoord en zou de groeiende groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten beschermen tegen een inkomen onder het bestaansminimum. Minister Wouter Koolmees presenteerde het concept-wetsvoorstel in november, waarna het in consultatie ging. Daarbij rezen te veel bezwaren tegen de administratieve last van een uurtje-factuurtje, zowel van zelfstandigen als van opdrachtgevers.

Zzp’ers zouden voortaan namelijk elk uur moeten registeren en moeten aantonen d..

