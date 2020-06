Amsterdam

Lufthansa heeft 135.000 werknemers, van wie de helft in Duitsland. Nog ruim een maand geleden zei de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa dat op termijn zo’n 10.000 banen op het spel stonden.

In Nederland legt KLM de laatste hand aan een ingrijpende reorganisatie. Het is nog niet bekend hoeveel banen daarbij verloren gaan, maar de bond van cabinepersoneel VNC sleept de directie nu al voor de rechter. De top wil afwijken van de afspraak in de cao dat de werknemers die het laatst in dienst kwamen er als eerste uitvliegen. Van het kabinet kan KLM 2 tot 4 miljard euro steun krijgen.

In Engeland schrapt vliegveld Heathrow banen onder grondwerkers, veiligheidspersoneel en bagagemedewerkers. Eerder sneed Heathrow een derde van de 1500 managersposten weg. British Airways wil ..

