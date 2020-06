Wat er bij Unilever verandert

Dat Unilever na negentig jaar gezamenlijke historie een Brits bedrijf wordt in plaats van een Nederlands, is louter een juridische zaak, betoogde de multinational donderdag. Maar is dat ook zo?

Unilever wordt al jaren geleid vanuit het statige hoofdkantoor in Londen. In de Britse praktijk is de aandeelhouder net wat belangrijker en maatschappelijke consensus net wat minder. (beeld afp / Adrian Dennis)

Of glipt de multinational Nederland uit handen?

Rotterdam

'Het is geen nee tegen Nederland. Het is alleen een verandering in de structuur.’ De top van Unilever, hier bij monde van president-commissaris Nils Andersen, had donderdag naar buiten toe maar één boodschap: het besluit van de Brits-Nederlandse multinational om het hoofdkantoor in Londen te vestigen en op papier een Brits bedrijf te worden, is een juridisch dingetje. In de praktijk verandert verder niks. Er verdwijnen geen banen, de activiteiten in Nederland blijven of worden zelfs uitgebreid en de multinational achter Calvé, Dove, Zwitsal en Knorr blijft volledig toegewijd aan ons land. Datzelfde geldt voor de duurzame koers die de roemruchte oud-topman Paul Polman voor Unilever heeft uitgezet.

Maar ..

