Aanval met gijzelsoftware treft Reesink

De Nederlandse landbouwdistributeur Royal Reesink is slachtoffer geworden van een aanval met gijzelsoftware. Het Apeldoornse bedrijf, dat in tien landen vestigingen heeft en in 2019 een omzet had van bijna een miljard euro, lag sinds begin juni plat. Zeventig procent van de 35 aangesloten bedrijven werd geraakt door de digitale aanval.