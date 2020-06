Advies: rustig aan met bezuinigen

Den Haag

Die boodschap brachten president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau woensdag aan de Tweede Kamer. Het advies komt op het moment dat partijen bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s met plannen voor de komende jaren.

De coronapandemie is een schok voor de economie die ‘één keer in de honderd jaar’ voorkomt, aldus DNB-president Klaas Knot. Daarom vindt hij het ‘goed te rechtvaardigen’ dat de overheid ‘meerdere generaties’ de tijd neemt om de toegenomen staatsschuld weer omlaag te brengen. Na de vorige crisis heeft het kabinet de staatsschuld in enkele jaren op orde gebracht. ‘Dat zou ik nu niet doen’, aldus Knot. ‘Ik zou er beduidend langer voor wil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .