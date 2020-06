De ‘geheime chef’ van Volkswagen

De premier van Nedersaksen (rechts) in gesprek met de manager van de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. Staand onder andere OR-voorzitter Bernd Osterloh (links) en topman Herbert Diess (rechts, met stropdas). (beeld afp / Swen Pförtner)

Met zijn laatste slachtoffer Herbert Diess had Osterloh nog een appeltje te schillen.

Amsterdam

Om te stellen dat voorzitters van Nederlandse ondernemingsraden krachteloze figuren zijn, die hooguit mogen meepraten over het inclusieve beleid van de bedrijfskantine, zou wat al te kras zijn. Maar in vergelijking met hun invloed is de macht van de Duitse Bernd Osterloh oneindig. Osterloh, sinds 1990 in de OR van Volkswagen, hield in de jaren nul hoogstpersoonlijk een fusie met Porsche tegen. Hij zag ‘geen atmosfeer voor constructieve gesprekken'. Waarna verder overleg werd

afgeblazen.

Osterloh (in krantenartikelen wordt zijn naam steevast vergezeld door het adjectief ‘machtige’) staat pal voor de VW-werknemers. Telkens als een bedrijfsbaas probeert de winst te vergroten (o..

