Kabinet bereid te praten over voorkomen pensioenkortingen

Het kabinet is bereid pensioenkortingen te voorkomen door snel tot een akkoord te komen met vakbonden en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel. Het onderwerp ligt in ieder geval op tafel als de partijen daarover deze week verder onderhandelen, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

Den Haag

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil graag eind volgende week een uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord bespreken in de ministerraad. Maandagavond vond al op hoog niveau overleg plaats tussen de partijen, maar dat leverde nog geen akkoord op. Donderdag wordt daarom verder onderhandeld.

Volgens ingewijden is het 'logisch' dat de dreigende pensioenkortingen daarbij gespreksonderwerp zijn. Door de coronacrisis is de financiële situatie van de pensioenfondsen verder verslechterd en is de kans op kortingen volgend jaar toegenomen. De Pensioenwet geeft Koolmees de bevoegdheid dat te voorkomen bij uitzonderlijke economische omstandigheden.

De minister greep vorig jaar ook al in om pensioenkortingen te voorkomen, mede op aandringen van de Tweede Kamer. Daardoor hoefden dit jaar de meeste pensioenfondsen de uitkeringen niet te verlagen.

Vorig jaar bereikten vakbonden, werkgevers en kabinet een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De uitkeringen worden onzekerder en meer afhankelijk gemaakt van de prestaties van pensioenfondsen. Daardoor kunnen de pensioenen in goede tijden makkelijker verhoogd worden, en in slechte tijden makkelijker verlaagd. Eerder dit jaar verklaarde het kabinet zich bereid de zogeheten rekenrente los te laten. <