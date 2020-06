Overheid koopt 400 varkenshouders uit

De overheid gaat zo’n 10 procent van alle varkenshouders in Nederland uitkopen. Van de 502 varkenshouders die interesse toonden in een zak geld, voldoen 407 aan de eisen voor uitkoop.

Den Haag

Dit maakte het ministerie van Landbouw woensdag bekend over de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Deze stond al in het regeerakkoord en staat los van de maatregelen om de uitstoot van ammoniak (stikstofaanpak) en broeikasgassen (Klimaatakkoord) terug te dringen. De sanering is bedoeld om in met name Zuidoost-Nederland de stank van de intensieve veehouderij op het platteland te verminderen. Vanwege de grote animo onder varkenshouders om te stoppen, wordt de subsidie verhoogd van 180 naar 455 miljoen euro. Van dit geld krijgen alle 407 boeren een vergoeding voor de restwaarde van hun stallen en een vastgesteld bedrag per dier. De varkenshouders die voor de meeste geuroverlast zorgen, hebben inmiddels bericht gehad en krijgen acht maanden de tijd om hun veestapel te ruime..

