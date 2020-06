Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl verliest

Amsterdam

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken ervan dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 'vergevorderde' gesprekken voert met zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub over een samenvoeging. Over de gehele linie was het beurssentiment verder licht negatief. Beleggers keken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die na sluiting van de Europese markten worden bekendgemaakt. Het aandeel Just Eat Takeaway eindigde ruim 13 procent lager. Aan Grubhub hangt volgens eerdere berichten een prijskaartje van zo'n 5,7 miljard dollar. Ook Uber zou het oog hebben laten vallen op Grubhub. De AEX-index sloot mede door het verlies van Just Eat Takeaway 0,4 procent in het rood op 559,28 punten. De MidKap daalde 1,8 procent tot 761,17 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Bij de hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ook een grote verliezer, met een min van dik 7 procent. Uitzender Randstad zakte bijna 4 procent.