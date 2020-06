Er kunnen al vluchten worden geboekt, maar of ze doorgaan is nog maar de vraag. Passagiers komen vaak terecht in een molen van annuleringen, omboekingen en onbetaalde vouchers, en zelden in het vliegtuig van hun keuze.

Zijn huwelijk moest twitteraar @Chrswrites uitstellen vanwege de corona-uitbraak. Maar een kleine huwelijksreis naar Lissabon leek er wel in te zitten, na opbeurende geluiden dat de grenzen weer opengingen voor toeristen. Tot vorige week donderdag, toen Transavia hem een mail stuurde: zijn vlucht was geannuleerd. Halsoverkop zegde het stel hun hotel in Lissabon af.

Een dag later was er weer nieuws van de luchtvaartmaatschappij: ‘Uw boeking is gewijzigd.’ ‘Kortom, de huwelijksreis gaat door, maar nu hebben we geen plek meer om te slapen’, verzucht de ongelukkige reiziger op Twitter.

