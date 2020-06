Banken bij verliezers op rood Damrak

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verliezen gesloten. Ook elders in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters lager. Optimisme over economisch herstel maakte plaats voor voorzichtigheid op de financiële markten. Daarbij waren financieel dienstverleners op het Damrak de grootste verliezers. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 561,75 punten. De MidKap raakte 2,4 procent kwijt tot 774,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot ruim 2 procent. De Duitse fabrieksorders kenden in april de sterkste krimp ooit gemeten, terwijl de Franse centrale bank er niet op rekent dat de economie van het land voor 2022 is hersteld van de crisis. De banken en verzekeraars ING, ABN Amro, NN en ASR stonden onderaan in de AEX met verliezen tot 5,5 procent. Mogelijk speelt daarbij de waarschuwing van de European Systemic Risk Board een rol. In de MidKap staakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM de recente sterke opmars en zakte 8,3 procent, ondanks het nieuws dat Frankrijk in totaal 15 miljard euro heeft gereserveerd voor steun aan de luchtvaartindustrie.