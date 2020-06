Beurzen sluiten licht in mineur

De Europese beurzen sloten donderdag met kleine verliezen. Beleggers namen hun winst na de sterke rally van de aandelenbeurzen in de afgelopen periode. Ook verwerkte de markt een nieuw opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) om de economische impact van de virusuitbraak te verzachten. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent lager. De MidKap won wel, 0,5 procent. Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

Amsterdam

Banken ABN Amro en ING hoorden tot de grootste winnaars bij de hoofdfondsen (tot 1,6 procent). Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij (min 4,3 procent). Dit aandeel is de laatste tijd erg beweeglijk, door de nieuwsstroom rond winkelsluitingen en geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen waardoor veel winkels weer open kunnen. Verder werd Renewi bijna 5 procent minder waard op de lokale markt na publicatie van de jaarcijfers. De onderneming verwerkte door de coronacrisis minder afval en gaat verder snijden in de kosten. In Frankfurt klom Adidas bijna 2 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verkoopt weer meer in China. <