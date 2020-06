ECB verrast met mega-uitgave om eurozone bijeen te houden

De Europese Centrale Bank gaat tot en met juni volgend jaar nog eens voor 600 miljard euro aan schuldpapier opkopen om de coronacrisis te bestrijden. Hiermee loopt het totale opkoopbedrag in reactie op de pandemie op tot 1,35 biljoen euro.

Frankfurt

De financiële markten reageerden euforisch. Naast dit pandemieprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) loopt nog een regulier opkoopprogramma van 20 miljard dollar per maand. Doel is dat de banken blijven beschikken over voldoende liquiditeiten − geld dat ze makkelijk beschikbaar kunnen stellen − die zij moeten doorsluizen naar bedrijven die door de crisi..

Als het lopende programma is voltooid, zal ongeveer 40 procent van alle geplaatste staatsobligaties van de eurolanden door de ECB zijn opgekocht.

