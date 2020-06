Forse winsten op Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,8 procent hoger op 561,30 punten. De MidKap kreeg er 3,2 procent bij tot 769,24 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,9 procent. Sterkste stijger in de AEX was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van bijna 15 procent, nu steeds meer winkels door heel Europa opengaan. Ook andere winkelvastgoedfondsen als Wereldhave (plus 11,9 procent) en Vastned (plus 6,8 procent) stegen flink.

Olie- en gasconcern Shell (plus 4,2 procent) profiteerde van de verwachting dat oliekartel OPEC en bondgenoten de huidige productiebeperking gaan verlengen. Ahold Delhaize steeg 3,3 procent. Het bedrijf neemt met zijn Amerikaanse dochter Food Lion 62 winkels van branchegenoot Southeastern Grocers over.