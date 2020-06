'2 procent huurders in problemen'

Amsterdam

In driekwart van de gevallen hebben verhuurders van Vastgoed Belang een oplossing gevonden. Het gaat dan vaak om uitstel van betaling van een deel van de huur, een tijdelijke huurkorting en in sommige gevallen om een structurele huurverlaging.

Vanwege de coronaproblemen heeft een groot deel van de verhuurders er volgens Vastgoed Belang voor gekozen om geen huurverhoging of een lager dan toegestane huuropslag door te voeren. De vereniging telt vijfduizend leden, variërend van kleine beleggers met enkele panden tot grote ondernemers met bedrijfsmatige vastgoedportefeuilles.

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) herkent zich op zijn beurt niet in het 'vanuit de politiek gecreëerde beeld' dat huurders massaal door de jaarlijkse huurverhoging in de problemen komen. Eerder besloot het kabinet tot een maximum op de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector.

'verhogingen noodzakelijk'

De IVBN meldt dat niet meer dan 1 procent van de huurders zich heeft gemeld met betalingsproblemen, ook doordat veel van hen een beroep konden doen op steunmaatregelen. Volgens directeur Frank van Blokland betekent het schrappen van de generieke huurverhoging dat alle huurders een voordeel hebben van 25 tot 30 euro, terwijl de grootste groep dat niet nodig heeft. Hij benadrukt dat de IVBN-leden de mensen blijven helpen die het echt nodig hebben.

In totaal exploiteren de bij de IVBN aangesloten investeerders voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed. De vereniging wijst erop dat verhogingen ieder jaar noodzakelijk zijn om investeringen in zowel bestaande als nieuwe huurwoningen te kunnen blijven doen en om woningbeleggingen voor pensioenfondsen en verzekeraars aantrekkelijk te houden. <